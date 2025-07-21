Экс-адвоката Захватова заочно арестовали по делу об антигосударственной деятельности

Также суд арестовал имущество Захватова и участницы фонда Action4Live Марии Соленовой, которая проходит с ним обвиняемой по одному уголовному делу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Перовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Дмитрия Захватова, который обвиняется в деятельности против интересов государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Перовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захватова Дмитрия Игоревича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), п. "а", "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), на срок 2 месяца, с исчислением срока содержания под стражей с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации - с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Ранее суд арестовал имущество Захватова и участницы фонда Action4Live Марии Соленовой, которая проходит с ним обвиняемой по одному уголовному делу.

Ранее сообщалось, что Захватов объявлен в розыск. По предварительным данным, его уголовное дело может быть связано с опубликованной в интернете публикацией со ссылками для финансовых пожертвований на покупку беспилотников для украинской армии и витаминов для боевиков запрещенного в России националистического батальона "Азов".

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