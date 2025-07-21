Сумма штрафа составила 1,7 млн рублей, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Проверки работы кондиционеров в общественном транспорте прошли в Ярославской области, оштрафовали на 1,7 млн рублей за отключенные во время аномальной жары кондиционеры. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

"За неделю ЦУР (Центр управления регионом - прим. ТАСС) зафиксировал около ста жалоб на духоту в общественном транспорте. Больше всего сообщений поступило от жителей Ярославля и Рыбинска. Проверки на местах проводят и специалисты контрольно-ревизорской службы, за последние две недели они совершили более 2 500 рейдов. Перевозчикам выписаны штрафы на сумму 1,7 млн рублей", - написал Евраев.

Он отметил, что в регионе полностью обновился парк автобусов, все они оборудованы кондиционерами, но некоторые водители принципиально их не включают. Иногда это их собственное решение, иногда - указание руководства компании-перевозчика. По словам губернатора, это недопустимо.

Евраев поручил продолжить тотальные проверки в транспорте, контролировать каждый автобус на всех маршрутах. По нормативам температура в салоне должна быть от +12 до +25 градусов. Рейды проводились в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Данилове, Переславле-Залесском и Ростове Великом.