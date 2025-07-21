Еще четыре пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Четыре человека, среди которых пятимесячный ребенок, пострадали в аварии с грузовым автомобилем на трассе Новочеркасск - Каменоломни в Ростовской области. Еще один человек погиб, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Легковой автомобиль Lada Vesta, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком. После водитель легковушки потерял управление и столкнулся с Lada Niva. "В результате ДТП пассажир Lada Vesta умер в карете скорой помощи. Водитель Lada Vesta, второй пассажир и пятимесячный ребенок, а также водитель Lada Niva и его пассажир доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все обстоятельства аварии устанавливаются.