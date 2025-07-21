Пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС

ЧЕРКЕССК, 21 июля. /ТАСС/. Группе рафтеров, которая сплавлялась по реке Большой Зеленчук на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), понадобилась помощь спасателей - их лодка перевернулась. Пострадавших нет, рассказали в региональном управлении МЧС.

"В Архызе группа из восьми человек сплавлялась на рафте по реке Большой Зеленчук. Лодка перевернулась, люди оказались в горной реке. Шесть человек выплыли самостоятельно, двоих специалисты обнаружили на противоположном берегу и перевели через реку. По предварительной информации, группа не регистрировала сплав в подразделениях МЧС России", - сообщили в ведомстве.

К работам привлекались четверо спасателей, пояснили в МЧС. В ведомстве также призвали соблюдать меры безопасности на воде.