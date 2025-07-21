Следственный комитет оценил подкуп почти в 56 млн руб.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи в рамках нового уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова считают, что он получил взятку в виде бани и котельной для экс-супруги от признавшего вину совладельца "Олимпситистроя" Александра Фомина за покровительство бизнесмена. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, СК оценил взятку почти в 56 млн рублей.

"Фигурант Фомин заявил о чистосердечном признании в ходе допроса и рассказал, что в обмен на покровительство от Тимура Иванова для его бывшей супруги были построены баня и котельная. Следователи квалифицировали действия бизнесмена как дачу взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ), которая оценивается почти в 56 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, обвинение в получении взятки (ст. 290 УК РФ) самому Иванову следствием пока не предъявлено. Ранее сообщалось, что следователи готовятся официально предъявить два новых обвинения в рамках уголовного дела, которое возбудили весной этого года в отношении Иванова.

Второе новое обвинение в отношении осужденного экс-чиновника, а также предполагаемого взяткодателя - Фомина - связано с договором о поставках агрокомплексом "Русское село" в магазины одной из розничных сетей в России горошка, огурцов, томатов и томатной пасты. Как установило следствие, способом дачи взятки Иванову стало предоставление тульским ООО "Проопт" процентного безналичного займа в размере свыше 122 млн рублей сельскохозяйственному предприятию ООО "Агрокомплекс "Русское село", учредителем которого является Сергей Бородин.

Также предметом взятки Иванову следствие считает уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей, которые на расчетный счет компании внес сам учредитель агрокомплекса. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием Бородин дал показания на Иванова по второму новому эпизоду.

Не вступивший в силу первый приговор

1 июля Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей, его бывшего подчиненного Антона Филатова - к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы. Он лишен и госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Суд также взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов. Приговор обжалован в апелляционной инстанции, дата рассмотрения жалобы будет назначена позднее.

По этому делу, кроме Иванова и Филатова, проходили бывший председатель правления банка Александр Бугаевский, а также топ-менеджер банка и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, которых объявили в международный розыск и заочно арестовали, а материалы в их отношении выделили в отдельное производство.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня прошлого года стало известно о его увольнении.