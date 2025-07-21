Некоторые землетрясения разбудили жителей края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Более 20 землетрясений магнитудой до 5,5 произошли на Камчатке за ночь 22 июля. Большинство из них были неощущаемые, но произошли и те, которые разбудили жителей края, рассказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Зафиксировано более 20 сейсмособытий магнитудой от 4,0 до 5,5, их очаги располагались примерно в том же районе, что и очаг сильного толчка 20 июля. Некоторые землетрясения ощущались в населенных пунктах интенсивностью до трех баллов", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что в настоящий момент идет затухание сейсмического процесса после сильного землетрясения 20 июля, картина достаточно типичная. Ученые предполагают, что сильное землетрясение в августе 2024 года и произошедшее почти через год генетически связаны.

Серия землетрясений произошла на Камчатке c 18:00 (09:00 мск) 20 июля, самый сильный толчок по интенсивности доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 (13:00 мск). Афтершоковый процесс продолжается.