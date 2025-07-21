В Тырныаузе КБР после разрушения моста объявили режим ЧС

Жителей призвали не поддаваться панике

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Режим ЧС объявили в городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария), где сель разрушил мост на федеральной трассе. Об этом сообщили в районной администрации.

"В районе объявлен режим ЧС. Просим не поддаваться панике, не выезжать без острой необходимости. Жильцы домов вблизи селепропускного лотка и вдоль реки Баксан будьте бдительны, не подходите к лотку", - говорится в Telegram-канале администрации муниципалитета.

Также в городе организовано дежурство карет скорой помощи во всех районах города.

Ранее в Тырныаузе началась эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного селем моста через реку Герхожан-Суу.

МЧС также рекомендовало воздержаться от поездок в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии. В Тырныаузе серьезно поврежден мост через реку Герхожан-Суу, который является частью федеральной трассы и ведет к курорту "Эльбрус". В ведомстве пояснили, что имеется объездная дорога. На месте организовано дежурство оперативных служб.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. По оперативной информации, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Информация уточняется, добавили в МЧС.