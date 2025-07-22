На кадрах, размещенных главой КБР в Telegram-канале, видны грязевые массы в русле реки Баксан

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Волны селевого потока в городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария), которые разрушили мост на федеральной трассе, продолжаются, сообщил в Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"Волны селевого потока на данную минуту продолжаются", - написал Коков.

На кадрах, размещенных в Telegram-канале, видны огромные грязевые массы в русле реки Баксан, куда впадает Герхожан-Суу.

Ранее глава КБР сообщил, что в Тырныаузе создан пункт временного размещения жителей, работает оперативный штаб. Жертв и пострадавших в результате сошедшего селя нет.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район.