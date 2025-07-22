Все обращения находятся в работе

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Более 500 заявлений о компенсации ущерба, причиненного в результате паводка, поступило от жителей Якутии властям республики. Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

"Поступило 544 заявления от граждан на получение материальной и финансовой помощи. Из них 136 - на компенсации за утрату имущества. Все обращения находятся в работе", - сообщил Садовников.

По его словам, на территориях, где вода из рек подтопила села и поселки, работают комиссии по подсчету ущерба. "Мы направили в районы специалистов от министерств и ведомств, чтобы оперативно зафиксировать последствия и оценить ущерб на местах, включая подведомственные объекты", - отметил он.

В целом паводковая ситуация стабилизируется: в Оймяконском и Момском районах все населенные пункты освобождены от воды, остается подтопленной одна дворовая территория в селе Куберганя Абыйского района. "Спасательная операция близится к завершению, уже завтра сотрудники МЧС начнут возвращаться на свои базы - основная задача выполнена. Авиация работала без остановок: совершено восемь вылетов, доставка гуманитарной помощи и оперативных групп. За это время было развернуто 13 пунктов временного размещения, на сегодня почти все они закрываются, кроме одного в Оймяконе, где осталась всего одна семья", - добавил Садовников.

В настоящее время для помощи пострадавшим формируются восстановительные бригады из 13 районов республики. Работы начнутся после восстановления дорог.

Обильные осадки, прошедшие в начале июля на северо-востоке Якутии, вызвали подъем уровня воды в реках. Подтопленными на прошлой неделе оказались населенные пункты трех районов - Оймяконского, Момского и Абыйского. Вода зашла на территорию почти 350 домовладений.