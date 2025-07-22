В Приамурье вынесли приговор по делу о гибели людей при пожаре в хостеле

В пресс-службе прокуратуры Амурской области сообщили, что владельца помещений приговорили к шести годам лишения свободы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июля. /ТАСС/. Суд в Благовещенске вынес приговор в отношении владельца помещений, которые незаконно использовались под сдачу в аренду для проживания. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

При пожаре 13 марта в незаконном хостеле погибли пять человек.

"С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал его виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, лишив его права заниматься деятельностью, связанной с организацией и функционированием мест, предназначенных для постоянного проживания людей, на два года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина 1966 года рождения признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух или более лиц). Суд установил, что осужденный организовал в нежилом помещении 12 комнат для проживания, не разработав и не создав систему обеспечения пожарной безопасности. В результате этого при пожаре 13 марта 2025 года погибли пять человек, здоровью трех был причинен вред, еще восемь получили физические и нравственные страдания. Свою вину подсудимый признал полностью.

"Приговор в законную силу не вступил", - отметили в прокуратуре.