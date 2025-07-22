Число жертв наводнений в Южной Корее возросло до 19

Еще девять числятся пропавшими без вести

СЕУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, в Республике Корея выросло до 19 человек. Еще девять числятся пропавшими без вести, сообщило министерство внутренних дел страны.

В пострадавших районах ведутся восстановительные работы. По данным министерства, из-за ударов стихии, пик которых пришелся на 16-20 июля, оказались повреждены около 7 тыс. зданий. Более 14 тыс. человек были эвакуированы, из них 2,5 тыс. до сих пор не могут вернуться в свои дома.

В понедельник президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил правительству признать наиболее пострадавшие от проливных дождей регионы страны особыми зонами бедствия. Это позволит мобилизовать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий наводнений, проведения восстановительных работ и оказания помощи гражданам.

Статус особых зон бедствия предполагает оперативное оказание пострадавшим регионам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы.