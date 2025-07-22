В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что задержана женщина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили всех предполагаемых участников жесткого избиения подростка, 21-летняя женщина задержана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию 17 июля поступила информация от медиков о том, что к ним доставлен подросток 2008 года рождения. При проведении опроса юноша пояснил полицейским, что на территории парка "Лосиный остров" подрался с неизвестными. При этом от написания заявления и указании каких-либо подробностей отказался. В ходе проведения проверки при мониторинге интернета в одном из телеграм-каналов полицейские выявили видео, где неизвестные издеваются над пострадавшим, они избивают его и угрожают.

"В связи с этим несовершеннолетний в присутствии законного представителя был повторно опрошен. В результате чего было установлено место происшествия на территории Московской области и личности всех предполагаемых злоумышленников. В настоящее время в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержана подозреваемая 2004 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Полицейские принимают меры, направленные на задержание соучастников. "Собранные полицейскими материалы проверки будут направлены для дальнейшего принятия процессуального решения по территориальности", - добавили в главке. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, полицейские принимают меры к задержанию еще троих молодых людей.