Уголовное дело передали для направления в суд

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении адвоката Николая Полозова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

"Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Николая Полозова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Полозов разместил в своем Telegram-канале пост, в котором, согласно заключению экспертов, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии. Также адвокат дал интервью на Youtube, где тоже содержится фейковая информация.

"Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавили в ведомстве.

Полозов представлял интересы, в том числе Pussy Riot и Надежды Савченко. Предварительно, проживает на Украине.