В управлении МВД по региону сообщили, что задержанные выложили соответствующее видео в интернет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Трех молодых людей задержали в Республике Крым за осквернение памятника, они сняли неподобающее видео на обелиске Славы в поселке Орджоникидзе и выложили его в интернет, сообщили в управлении МВД по региону.

"Полицейские в городе Феодосии задержали троих молодых людей, снимавших неподобающее видео на обелиске Славы. Сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернета выявлена публикация, на которой молодой человек забрался на вершину мемориала, посвященного памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне в поселке Орджоникидзе, а двое его приятелей снимали происходящие действия на камеру мобильного телефона", - говорится в Telegram-канале управления.

Задержаны жители Москвы 18 и 19 лет, а также 17-летний житель Подольска, все они прибыли в Крым отдыхать и познакомились на набережной в Феодосии. Видео сняли и опубликовали в социальных сетях для увеличения числа подписчиков. В полиции отметили, что все они дали признательные показания.

"Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы Следственного комитета для принятия процессуального решения", - уточнили в МВД. Инцидент находится на контроле прокуратуры республики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также взял на контроль проверку инцидента.