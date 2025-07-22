В трех районах Тувы ввели режим ЧС из-за пожаров

На территории региона горит 275,2 га леса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен Каа-Хемском, Тес-Хемском и Чеди-Хольском районов Тувы из-за крупных лесных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике.

"Постановлением администраций Каа-Хемского, Тес-Хемского и Чеди-Хольского районов в связи с действующими крупными лесными пожарами, а также в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в сообщении.

На территории Тувы действует восемь лесных пожаров на площади 275,2 га. По данным Министерства лесного хозяйства и природопользования Тувы на утро 21 июля, на территории региона было зарегистрировано девять возгораний на площади 133,1 га. "Угрозы населенным пунктам нет. На борьбу с природными пожарами привлечены 173 человека и 34 единиц техники", - добавили в МЧС.

По данным Среднесибирского УГМС, в регионе сохраняется пожарная опасность 4 класса.