В следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили, что мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Суд назначил семь лет колонии общего режима и штраф в 2 млн рублей бывшему начальнику регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции по городу Полевскому Свердловской области. Его признали виновным в получении взяток на экзаменах, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Собранные следственным отделом <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МВД России по городу Полевскому. Он признан виновным в нескольких эпизодах преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Осужденному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленник в 2023 году неоднократно получал деньги от пришедших на экзамен по знанию правил дорожного движения, за это он позволял им при сдаче теоретической части пользоваться техническими устройствами. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, мужчина признан виновным по восьми эпизодам преступления.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что сотрудник был уволен из органов МВД еще в 2024 году "по отрицательным мотивам в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД".