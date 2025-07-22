Объявленному в розыск бизнесмену из Новосибирска Насоленко вменяют мошенничество

Подробности уголовного дела пока не разглашаются

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Экс-руководитель "Ритейл центра", бывший совладелец новосибирских магазинов "Бахетле" и "Добрянка" Евгений Насоленко, объявленный в федеральный розыск, подозревается в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уголовное дело [в отношении Насоленко] возбуждено по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "а" ч. 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство)", - сказал собеседник ТАСС, отметив, что подробности уголовного дела пока не разглашаются.

Насоленко вместе с братом Виталием основал несколько продуктовых сетей в Новосибирской области, в том числе компанию "Новые торговые системы" (НТС), которая во второй половине 2000-х была крупнейшим ретейлером в Новосибирске и одним из крупнейших в Сибири. В октябре 2019 года Арбитражный суд по требованию коллекторского агентства "Брокер-консалт" признал братьев банкротами, их общая задолженность превысила 1 млрд рублей. В июне 2019 года банкротом была признана компания "Ритейл центр".

В 2023 году суд приговорил Насоленко к трем годам условно по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 173 млн рублей. Позже бизнесмен был объявлен в федеральный розыск в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.