Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины ударили с помощью дрона по автомобилю

БЕЛГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю в хуторе Леоновка Белгородской области, в результате атаки ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник нанес удар по автомобилю. Ранены двое мужчин. У одного - проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения спины, рук и ног. По информации медиков, его состояние оценивается как тяжелое", - написал он.

По информации главы региона у второго мужчины - осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. По предварительной оценке медиков, у него ранения средней степени тяжести. "Оба пострадавших доставляются бригадой скорой в Валуйскую ЦРБ", - добавил Гладков.