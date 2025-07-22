По данным следствия, столкновение произошло, когда автомобиль Алексея Гончарова выехал на полосу встречного движения

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края произошло в Улетовском районе региона. В результате аварии погибла женщина, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.

"22 июля 2025 года в средствах массовой информации опубликованы данные о дорожно-транспортном происшествии в Улетовском округе, произошедшем с участием исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, 21 июля около 23:00 (17:00 мск) на федеральной дороге Иркутск - Чита водитель автомобиля Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Fielder. В результате ДТП при оказании помощи в больнице умерла женщина 1978 года рождения - пассажир Toyota.

В ведомстве уточнили, что устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле рукодства регионального СУ СК.

Как пояснил ТАСС источник, за рулем был и.о. зампреда краевого правительства Алексей Гончаров. Он находится в отпуске и ехал с семьей с отдыха.