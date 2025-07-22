В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что пятеро обвиняемых подожгли станцию сотовой связи в Красноуральске Свердловской области, а также намеревались поджечь железнодорожный локомотив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Пятеро несовершеннолетних уральцев обвиняются в террористическом акте - злоумышленники по заказу иностранных спецслужб подожгли станцию сотовой связи в Красноуральске Свердловской области, а также намеревались поджечь железнодорожный локомотив. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"[Пятеро несовершеннолетних жителей Красноуральска] обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, по заказу спецслужб иностранных государств за денежное вознаграждение <…> совершили поджег электросвязи базовой станции с оборудованием цифровой сотовой связи на территории Красноуральска. <…> После чего они подыскали новый объект для совершения террористического акта - железнодорожный локомотив (тепловоз), принадлежащий АО "Святогор". Однако, прибыв на территорию железнодорожного цеха, довести преступление до конца не смогли, поскольку были задержаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб "Мегафону" составил около 350 тыс. рублей. Целью поджога было устрашение населения и дестабилизация деятельности органов власти. Дело рассмотрит Центральный окружной военный суд.