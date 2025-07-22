Ведомство выявило антиконкурентное соглашение между тремя ИП на поставку гидравлического и другого механического оборудования для АО "Мосводоканал"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыло картель на более чем 259 млн рублей для нужд водоснабжения, сообщила пресс-служба ведомства.

"Управление выявило антиконкурентное соглашение между тремя индивидуальными предпринимателями на поставку гидравлического и иного механического оборудования для нужд организации, обеспечивающей городское водоснабжение", - отметили там.

В Московское УФАС России поступили заявления АО "Мосводоканал" и участников торгов при проведении аукциона. Сговорившиеся конкуренты использовали модель поведения "таран": они намеренно и систематически попарно снижали начальную минимальную цену договора до 99,99%. Победителем становился заранее определенный участник с ценовым предложением, близким к начальному. Как рассказали в службе, при этом ответчики использовали устройства с общими IP-адресами, а также привлекали к оказанию бухгалтерских услуг одних и тех же физических лиц.

В пресс-службе пояснили, что таким образом созданы препятствия для направления ценовых предложений, поскольку ответчики скоротечно снижали цену в интервале от трех секунд.

"В результате АО "Мосводоканал" закупил оборудование по цене, сложившейся в условиях отсутствия "честной" конкуренции - общая НМЦД составила 259 078 955,41 рублей. Московское УФАС России направило материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказали в УФАС.