В салоне находились 33 туриста из России, которые не получили серьезных травм

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Автобус с 33 российскими организованными туристами попал в ДТП в районе Сиде в Турции, они не получили серьезных травм. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

"В районе Сиде (Турция, провинция Анталья) сегодня, 22 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с организованными туристами из России. Автобус с туристами направлялся из аэропорта Антальи в Сиде и въехал в ограждение дороги. В салоне автобуса находились 33 туриста из России. По данным АТОР, в результате ДТП серьезных травм ни у кого из туристов нет", - говорится в сообщении.

В ассоциации уточнили, что один пострадавший обратился за медицинской помощью и был оперативно доставлен в больницу для проведения обследования и необходимых процедур. Остальных туристов уже доставили в их отели.

Все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора. Оказывается необходимое содействие. Причины инцидента будут установлены правоохранительными органами, добавили в АТОР.