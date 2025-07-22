DPA: правительственный самолет ФРГ совершил вынужденную посадку в Лейпциге

Причиной стало предупреждающее сообщение в кабине пилота, сообщило агентство

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Правительственный самолет ВВС ФРГ, на борту которого ранее находился министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, в понедельник вечером был вынужден совершить посадку в Лейпциге. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС.

По его информации, лайнер Airbus A319 следовал из Берлина на свою базу в Кёльне. Вскоре после взлета пилот принял решение приземлиться в Лейпциге. Причиной стало предупреждающее сообщение в кабине пилота. Делегация во главе с министром ранее прибыла на этом борте в Берлин.

Техники, по словам представителя ВВС ФРГ, планируют осмотреть самолет во вторник. После этого будет принято решение о том, нуждается ли самолет в ремонте или он может быть использован в дальнейшем.