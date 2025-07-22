NTV: в ДТП с туристическими автобусами под Антальей пострадали шесть человек

По данным телеканала, автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, направлявшимися в отели города Серик

СТАМБУЛ, 22 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек пострадали в ДТП со столкновением туристического автобуса с микроавтобусами в провинции Анталья. Об этом сообщил телеканал NTV, не уточнив национальную принадлежность пострадавших.

По данным телеканала, автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, направлявшимися в отели города Серик. Состояние пострадавших не вызывает опасений, отмечает NTV.

По информации газеты Sabah, в аварии с тремя автобусами пострадали трое водителей и трое пассажиров, все они местные граждане. Трасса Манавгат - Анталья была временно перекрыта для ее очистки от разбитых стекол и следов топлива.

В Анталье произошло еще одно ДТП с туристическим автобусом, в котором находились 34 человека, сообщило агентство IHA. По его данным, пострадавших нет.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что автобус с 33 российскими организованными туристами попал в ДТП в районе Сиде, никто из них не получил серьезных травм.

Российские дипломаты пока не прокомментировали сообщения о ДТП.