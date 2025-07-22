У задержанных обнаружили огнестрельное оружие ограниченного поражения, предположительно два пистолета, три ножа, два аэрозольных баллончика

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 12 человек после конфликта со стрельбой в центре Москвы, двое из них арестованы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, вечером в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Забелина прозвучали выстрелы. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой молодых людей и проходившими мимо мужчиной и девушкой произошел конфликт. "Один из злоумышленников произвел в сторону оппонента выстрел. В ответ мужчина выстрелил из зарегистрированного травматического пистолета и покинул место происшествия. Второй подозреваемый забрал оружие у своего знакомого и погнался за потерпевшим, продолжив стрельбу", - сказала Волк.

По ее словам, полицейские установили личности и доставили в отдел внутренних дел 12 участников инцидента. "В отношении них были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Трое подростков помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Москве, двое - переданы родителям", - добавила представитель ведомства.

У фигурантов обнаружено огнестрельное оружие ограниченного поражения, предположительно два пистолета, три ножа, два аэрозольных баллончика. Все изъятое направлено на исследование. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Двое фигурантов арестованы.