В управлении Госавтоинспекции по Свердловской области сообщили, что мужчина скрылся с места происшествия, но позже вернулся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса в городе Сухой Лог Свердловской области насмерть сбил пешехода, находившегося на остановке. Мужчина скрылся с места происшествия, но позже вернулся, сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону.

"Водитель рейсового автобуса ПАЗ, <...> начав движение с остановки общественного транспорта, совершил наезд на пешехода, находившегося на остановке. После этого водитель покинул место происшествия, но позднее вернулся. Пешеход <...> скончался на месте от полученных травм. В отношении водителя возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП", - сообщили в ведомстве, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в понедельник вечером, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины аварии.