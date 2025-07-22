ВСУ выпустили свыше 70 боеприпасов по Белгородской области за сутки

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали три мирных жителя

БЕЛГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью 77 боеприпасов и 64 беспилотников нанесли удары по семи районам Белгородской области за прошедшие сутки. Три мирных жителя получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись девяти обстрелам, в ходе которых выпущено 43 боеприпаса, и атакам 16 БПЛА, один из которых сбит. Информация о последствиях уточняется", - написал он.

По информации главы региона Грайворонский округ атакован с помощью 34 боеприпасов и 4 беспилотников. По территории Валуйского округа выпущено 16 беспилотников, в результате атаки дрона на автомобиль пострадали два мирных жителя, в округе повреждены социальный объект, остекление в трех квартирах многоквартирного дома, два помещения сельхозпредприятия и грузовой автомобиль.

По Ракитянскому району выпущено четыре беспилотника, на участке автодороги Ракитное - Боброва после атаки дрона на автомобиль ранения получила женщина, транспортное средство получило повреждение. По территории Шебекинского округа выпущен 21 беспилотник, повреждены легковой автомобиль, два частных дома, три помещения на территории предприятия, складское помещение на территории сельхозпредприятия.

В Белгородском районе по двум населенным пунктам выпущено два беспилотника, повреждены два легковых автомобиля. В Волоконовском районе в поселке Красный Пахарь вследствие атаки FPV-дрона поврежден трактор.