В пресс-центре областной прокуратуры сообщили, что Виктора Чистякова лишили свободы на 7,5 года

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Ашинский городской суд Челябинской области пересмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Ашинского муниципального района Виктора Чистякова, который в 2024 году был оправдан по делу о получении взятки в крупном размере. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет шесть месяцев, сообщили ТАСС в пресс-центре областной прокуратуры.

"Это третье рассмотрения дела. По его итогам бывший заместитель главы района взят под стражу в зале суда", - сказали в пресс-центре.

В прокуратуре Челябинской области пояснили, что фигурант признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд назначил ему наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления сроком на два года. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 2,4 млн рублей.

В прокуратуре рассказали, что в суде было установлено, что с октября по декабрь 2018 года фигурант через посредника получил взятку в сумме 800 тыс. рублей от заместителя директора коммерческой организации. Деньги передавались за незаконное содействие юридическому лицу в приеме и оплате работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении.

Со ссылкой на пресс-службу областного суда, 31 января 2024 года сообщалось, что апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение. Ашинский городской суд 23 сентября 2024 года вынес оправдательный приговор по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

11 февраля 2022 года со ссылкой на пресс-службу контрольно-счетной палаты региона сообщалось, что на строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении проверяющие выявили факты невыполненных и некачественно выполненных работ, которые были оплачены по муниципальному контракту. В прокуратуре уточняли, что в суде было установлено, что мужчина через посредника якобы получил взятку в сумме 800 тыс. рублей от заместителя директора коммерческой организации.