В ГУ МЧС по республике сообщили, что в числе погибших двое детей

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли и четыре пострадали в ДТП на федеральной автодороге в Тарумовском районе Дагестана. Среди пострадавших жители Казахстана и Удмуртии, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"В ДТП в Тарумовском районе пострадали восемь человек, среди них пять детей. Из них погибли четыре человека, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на федеральной автодороге Астрахань - Махачкала с участием легковых автомобилей Lada и Chery. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В автомобилях находились два гражданина Казахстана и шесть человек из Удмуртии.

Пострадавших планируют транспортировать в больницы Махачкалы на вертолете Минздрава региона.