Тело еще одного пассажира обнаружили 21 июля сотрудники спасательных служб

ХАНОЙ, 22 июля. /ТАСС/. Число погибших после кораблекрушения в заливе Халонг Южно-Китайского моря достигло 37. Тело еще одного пассажира туристического судна, затонувшего 19 июля, обнаружили в понедельник сотрудники спасательных служб, сообщил новостной портал VnExpress.

По его сведениям, тело было найдено примерно в полукилометре от места трагедии. Из 49 человек, находившихся на борту прогулочного корабля, который перевернулся в заливе из-за внезапной грозы, 10 человек были спасены. Погибшими признаны 37 человек, еще 2 до сих пор числятся пропавшими без вести.

По уточненным сведениями, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 46 туристов и 3 члена экипажа. Все они - граждане Вьетнама.

Как рассказали выжившие после крушения, трагедия произошла вскоре после отправления судна из порта Халонга на морскую прогулку к близлежащим островам. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром корабль опрокинулся и быстро затонул.