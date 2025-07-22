САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Женщина и трое мальчиков-подростков пострадали при съезде иномарки в кювет на трассе в Балашовском районе Саратовской области. Их доставили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, женщина-водитель съехала в кювет на Toyota Avensis около 11:30 (10:30 мск) на 536-м км трассы Р-22 "Каспий" вблизи поселка Трудовой.
"В результате ДТП водитель и пассажиры транспортного средства - юноши 15, 11 и 12 лет - доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Госавтоинспекции уточнили, что трех детей после осмотра отпустили из больницы. Пострадавшая женщина госпитализирована.