В Госавтоинспекции региона сообщили, что легковой автомобиль съехал в кювет на трассе в Балашовском районе

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Женщина и трое мальчиков-подростков пострадали при съезде иномарки в кювет на трассе в Балашовском районе Саратовской области. Их доставили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, женщина-водитель съехала в кювет на Toyota Avensis около 11:30 (10:30 мск) на 536-м км трассы Р-22 "Каспий" вблизи поселка Трудовой.

"В результате ДТП водитель и пассажиры транспортного средства - юноши 15, 11 и 12 лет - доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Госавтоинспекции уточнили, что трех детей после осмотра отпустили из больницы. Пострадавшая женщина госпитализирована.