В Калининграде произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Есть пострадавшие, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Калининграде, по оперативным данным, имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба областной ГАИ.

"Госавтоинспекция информирует, что на перекрестке автодороги "Южный обход" и улицы Аллея Смелых произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожного происшествия есть пострадавшие", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Число пострадавших не называется.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортных происшествий. В связи с загруженностью автодороги и возможно частичным перекрытием проезжей части, ГАИ рекомендует владельцам автомобилей использовать альтернативные маршруты движения.