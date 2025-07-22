Место падения одномоторного самолета в США установили благодаря смарт-часам

На борту самолета находились пилот и два пассажира, которые погибли

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели смогли найти место падения легкомоторного самолета недалеко от национального парка Йеллоустоун в штате Монтана благодаря умным часам одного из пассажиров. Об этом говорится в пресс-релизе шерифа округа Галлатин.

"Используя данные смарт-часов пассажиров о последнем местоположении, на поиски пропавшего самолета были отправлены два поисковых самолета. <...> Поисковые самолеты подтвердили, что самолет был обнаружен в густом лесу к югу от города Уэст-Йеллоустоун", - говорится в релизе на странице шерифа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что на борту самолета находился пилот и два пассажира, все они погибли. Авиационные власти США проводят расследование причин случившегося.