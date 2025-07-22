К месту ЧП стягивают тяжелую технику для расчистки дорог

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Дорогу в турбазам в Чегемском и Черекском ущельях Кабардино-Балкарии (КБР), где находятся туристы, перекрыл селевой поток, сообщили ТАСС в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

"Не доезжая до турбазы "Чегем" грязекаменные массы вымыли дорогу. В настоящее время проезд к турбазе ограничен. Также селевой поток перерыл дорогу к альплагерю "Безенги", куда сейчас также нельзя добраться", - рассказали ТАСС в министерстве.

В ведомстве пояснили, что к месту ЧП стягивают тяжелую технику для расчистки дорог.

Кроме того, сообщается, что поднялся уровень реки Чегем и произошел смыв фрагмента дорожного полотна в районе Чегемских водопадов. Проезд для автотранспорта доступен.

Накануне в регионе в результате неблагоприятных погодных условий сошли сели. В городе Тырныаузе, где с вечера 22 июля действует режим ЧС, после подмыва опор моста, ограничено движение автотранспорта. Наблюдаются перебои с водой, светом и связью. Селевые волны там пока не прекратились.