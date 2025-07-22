Проверка проводится во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проверяет информацию об отравлении пассажиров на теплоходе "Леонид Красин". Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с информацией в сети интернет о возможном отравлении пассажиров теплохода", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявлены случаи ухудшения здоровья. В настоящее время судно находится в Ярославле. "Ярославский транспортный прокурор проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения прав пассажиров", - добавили в пресс-службе.

Проверка проводится во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.