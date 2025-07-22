Вторая бывшая заместительница главы региона Татьяна Кулешова попросила, чтобы итоговый приговор не стал убийственным для ее близких

БРЯНСК, 22 июля. /ТАСС/. Бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова, обвиняемые в получении взятки в особо крупном размере, выступили в суде с последним словом. Егорова, ранее не признававшая вину, подтвердила свою позицию, следует из видео, размещенного в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

"Я хотела отметить, что моя позиция не изменилась, я не признаю свою вину в предъявленном обвинении. <...> Я прошу справедливого решения", - сказала она.

Кулешова, ранее признавшая свою вину, попросила, чтобы итоговый приговор не стал убийственным для ее родственников. "Пожалуйста, пусть приговор, если это в ваших силах, будет не убийственным. Ну, по крайней мере, не уничтожит моих родных", - сказала она.

Кулешова обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере, по одному из эпизодов - группой лиц по предварительному сговору); Егорова - в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Также обвиняемыми по делу проходят еще два фигуранта: Валентина Автушенко обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере), Евгения Матвеева - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке).

По версии следствия, Кулешова и Егорова получили от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями, подведомственными региональному департаменту образования и науки, и коммерческими структурами, подконтрольными Автушенко. Также Кулешова, по версии следствия, получила от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении госконтракта между департаментом внутренней политики Брянской области и ООО "Промстройинжиниринг" на поставку устройств для обеззараживания воздуха.

В марте 2023 года Егоровой и Кулешовой было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы отправил фигурантов под стражу, а также арестовал их имущество. В марте 2025 года дело Егоровой и Кулешовой начал рассматривать Володарский районный суд Брянска. Егорова, будучи врио заместителя губернатора Брянской области, курировала культуру и образование, Кулешова - внутреннюю и информационную политику.