СК завел дело на администратора интернет-канала за вымогательство

В пресс-службе ведомства сообщили, что фигурант также подозревается в публичном оправдании терроризма

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в Волгограде в отношении администратора интернет-канала за вымогательство и публичное оправдание терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере), ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе - сентябре 2024 года фигурант, являясь администратором, модератором и автором одного из каналов в интернете, опубликовал в нем материал, содержащий порочащие сведения в отношении жителя Волгограда. В дальнейшем автор канала потребовал от мужчины передать ему денежные средства в размере 300 тыс. рублей за прекращение распространения позорящих публикаций. При этом потерпевший от передачи средств отказался. С сентября 2024 года по февраль 2025 года на указанном канале начали регулярно размещаться посты, порочащие имя потерпевшего. В феврале на телефон мужчины поступил повторный звонок с новым требованием - перевести уже 350 тыс. рублей, в противном случае подозреваемый пригрозил продолжить распространение подобных материалов.

Кроме того, в марте 2025 года фигурант разместил в своем аккаунте для неограниченного круга пользователей тексты, содержание которых, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержат совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала. В результате совместной работы следователей СК России, оперативных сотрудников региональных УФСБ и ГУ МВД России, при силовой поддержке Росгвардии администратор интернет-канала был задержан. По адресам его проживания, а также по месту жительства его помощницы проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования.