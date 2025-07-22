В пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ сообщили, что имущество обвиняемого арестовали

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего врио заместителя генерального директора АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", похитившего более 14 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врио заместителя генерального директора АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика и гражданина Вячеслава Курмызы, обвиняемых в хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что следствием установлено, что в 2016 году между Минобороны России и АО "ПСЗ "Янтарь" заключен многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Контроль за выполнением контракта возлагался на Носика. В 2021 году Носик и Курмыза в ходе выполнения контракта завысили стоимость поставляемой продукции, тем самым похитив более 14 млн рублей, которые распределили между собой. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска военными следователями наложен арест на имущество обвиняемых.