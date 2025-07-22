В Прикамье в отношении жителя Лысьвы завели дело об истязании четырех детей

Он подозревается в систематическим избиении своих маленьких детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону

ПЕРМЬ, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об истязании четырех малолетних детей возбуждено в отношении жителя города Лысьвы Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"В следственном отделе по г. Лысьве СУ СК России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии)", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, с декабря 2024 года по апрель 2025-го мужчина систематически наносил побои своим детям 4, 8, 9 и 11 лет. В настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.