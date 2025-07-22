Это связано с угрозами покушения на жизнь военнослужащих со стороны украинских спецслужб

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июля. /ТАСС/. Проведение массовых публичных мероприятий приостановили во Владикавказе из-за угроз покушения на жизнь военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале главы и правительства Северной Осетии.

Как говорится в сообщении, в Оперативный штаб РСО - Алания поступает информация об угрозе покушения на жизнь военнослужащих ВС РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции в г. Владикавказе. В связи с этим, оперативным штабом приняты решения приостановить на территории РСО - Алания проведение массовых публичных мероприятий. "Запретить фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Также в республике будет усилен досмотр транзитных транспортных средств и перевозимых грузов, личный досмотр водителей и пассажиров.

"Учитывая данные о реальной угрозе атак с применением БПЛА, просим жителей г. Владикавказа воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей", - отмечается в сообщении.