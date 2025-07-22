Сбившего людей блогера Гаджиева приговорили к трем годам колонии

В ходе аварии пострадали два человека

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Автоблогер Гаджи Гаджиев приговорен к трем годам заключения после гонок на трассе в Одинцове, где пострадали люди. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.

"С учетом представленных государственным обвинителем Одинцовской городской прокуратуры доказательств, материалов уголовного дела и данных о личности подсудимого, суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и п. "б" ч 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Гаджиеву судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом 200 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на два года шесть месяцев", - говорится в сообщении. Отбывать наказание Гаджиев будет в колонии-поселении.

ДТП с участием блогера произошло ночью 16 ноября 2024 года. На одном из платных участков федеральной трассы в районе Одинцова Гаджиев, управляя BMW, не справился с управлением и сбил стоящих на обочине людей. Из-за аварии пострадали два человека.