Говард Майкл Филлипс в суде заявил, что действовал в интересах Израиля

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Британец Говард Майкл Филлипс, предложивший, по версии следствия, российским разведывательным службам личную информацию о бывшем министре обороны Соединенного Королевства Гранте Шэппсе, признан виновным в попытке оказания помощи иностранной разведке. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Ранее в ходе судебного процесса стало известно, что двумя якобы российскими агентами, с которыми установил контакт Филлипс, на самом деле были британские полицейские под прикрытием. Филлипс, пытавшийся на тот момент устроиться в пограничную службу Великобритании, обещал им за вознаграждение передать информацию о телефонном номере и деталях частного самолета Шэппса. Политик возглавлял Минобороны королевства с конца августа 2023 года по июль 2024 года.

Филлипс в суде заявил, что действовал в интересах Израиля. Он указал, что собирал личную информацию о Шэппсе и собирался затем передать ее якобы представителям российской разведки лишь для того, чтобы "заманить их в ловушку" и затем разоблачить. Филлипс, имеющий еврейское происхождение, подчеркнул, что таким образом хотел помочь израильским властям изменить в лучшую сторону представление об израильтянах в британских СМИ, которые негативно писали об Израиле из-за операции в секторе Газа. Филлипс подчеркнул, что отправлял письма о желании сотрудничать не только в посольство РФ, но и в дипмиссии Ирана и Китая в Лондоне.

Коллегия присяжных Королевского суда английского города Винчестер по итогам двухнедельных слушаний признала Филлипса виновным в нарушении акта о национальной безопасности. Приговор в отношении 65-летнего мужчины будет вынесен позднее.