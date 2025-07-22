В Северной Осетии на начальника отдела Минприроды завели дело

В пресс-службе УФСБ РФ по республике сообщили, что фигурант подозревается в вырубке лесов и незаконном создании рыбного хозяйства

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела в Минприроды Северной Осетии из-за вырубки лесов и незаконного создания рыбного хозяйства на территории лесного фонда, который должен был охранять. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

"В частности, фигурант в целях незаконного размещения рыбного хозяйства на территории лесного фонда, охрана которого входила в его должностные обязанности, осуществил незаконную вырубку лесных насаждений, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений" возбуждено в отношении начальника территориального отдела "Кировское лесничество" министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии.