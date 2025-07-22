Также перед судом предстанут осужденный и его адвокат, выступившие соучастниками в даче взятки и пособниками в совершении должностных преступлений

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. Бывший начальник СИЗО-1 в Архангельске и его заместитель обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

"Прокуратура Архангельской области и НАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника федерального казенного учреждения Архангельской области "Следственный изолятор №1 УФСИН по Архангельской области" и его заместителя в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности), заместителя - по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - указано в сообщении.

Также перед судом предстанут осужденный и его адвокат, выступившие соучастниками в даче взятки и пособниками в совершении должностных преступлений. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, заинтересованное лицо - это осужденный за мошенничество экс-руководитель Вельской птицефабрики Александр Иванов.

По версии следствия, начальник СИЗО и его заместитель с 1 марта 2023 года по 23 октября 2024-го обеспечили осужденному привилегированные и благоприятные условия отбывания наказания в условиях следственного изолятора. Кроме того, они подготовили документы для замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, хотя у осужденного были многочисленные нарушения порядка. Заместитель начальника учреждения получил через адвоката осужденного в виде взятки алкогольную продукцию на сумму более 450 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Архангельской области и УФСИН России по Архангельской области, расследовалось следственным управлением следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.