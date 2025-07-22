Судоходство на гидроузле приостановлено в связи с нарушением целостности камеры шлюза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Авария на Городецком гидроузле в Нижегородской области, где остановлено судоходство, не повлияла на работу Нижегородской ГЭС, сообщает филиал ПАО "Русгидро" - "Нижегородская ГЭС".

Ранее сообщалось, что судоходство на гидроузле приостановлено в связи с нарушением целостности камеры шлюза.

"Событие при производстве работ на строящейся камере Городецкого шлюза не повлияло на работу напорных гидротехнических сооружений гидроузла и работу электростанции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ГЭС работает в соответствии с установленным Федеральным агентством водных ресурсов режимом работы со средними за период сбросными расходами 1 100-1 150 куб. м в секунду.