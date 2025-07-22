Фигуранта заключили под стражу по делу о коммерческом подкупе и хищении более 1 млрд рублей при реализации программы господдержки многодетных семей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении задержанного ФСБ председателя правления банка "Снежинский" по делу о коммерческом подкупе и хищении более 1 млрд рублей при реализации программы государственной поддержки многодетных семей, следует из материалов, опубликованных судом.

"По итогам судебного заседания суд вынес постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 21 сентября 2025 года", - сказано в материалах.

Со ссылкой на правоохранительные органы 21 июля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области пресекли масштабную противоправную схему, в организации которой подозревается руководитель банка "Снежинский" Федор Богданчиков. Его деятельность могла нанести ущерб государству на сумму свыше 1 млрд рублей. СУ СК России по Челябинской области в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии силовиков, с 2021 по 2025 год Богданчиков систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей. При этом фигурант мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 млрд рублей в рамках реализации программы государственной поддержки многодетных семей.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в банке "Снежинский", основным акционером которого является бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов, в 2025 году комиссией Центрального банка России проводились контрольно-надзорные мероприятия.