Уголовное дело направят во Второй Западный окружной военный суд

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение трем фигурантам уголовного дела о подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ростислава Журавлева, Ивана Паскаря и Владимира Головченко. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело будет направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в исполнение в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров получил ранения, но выжил.

Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины. С февраля 2022 года они начали подготовку к совершению преступления, разработали детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за деньги. По данным следствия, несколько фигурантов обеспечивали финансирование участников террористической группы, передавая им деньги, консультируя относительно изготовления и активации взрывного устройства, передавая для его сборки необходимые компоненты. Головченко, Паскарь и Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. В результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск двух граждан Украины Ярославы Хрестиной и Максима Чупруна, а также иных лиц.