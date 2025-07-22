В Белгородской области из-за удара ВСУ пострадали три человека

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в числе пострадавших двое несовершеннолетних

БЕЛГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области, пострадали три мирных жителя, среди них двое подростков 16 и 17 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, она находилась под завалами.

Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ, уточнил Гладков. "Для дальнейшего обследования все пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - добавил он.

У женщины предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы, у одного из подростков - рваная рана и перелом кисти, у другого - тупая травма живота.