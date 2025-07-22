Повреждены два гражданских автомобиля и кровля автозаправочной станции, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн

КУРСК, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали заправку в Рыльском районе Курской области, ранен мотоциклист. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на хуторе Фонов Рыльского района. В результате атаки пострадал 32-летний водитель мотоцикла. С ссадинами на животе и руке он госпитализирован в Рыльскую ЦРБ. Желаю скорейшего выздоровления", - написал он.

Также в результате атаки повреждены два гражданских автомобиля и кровля автозаправочной станции.