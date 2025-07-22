Руслан Магомедрасулов останется под стражей до 16 сентября

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Суд на Украине решил оставить под стражей до 16 сентября руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, сообщает украинское издание "Общественное". Арестованного подозревают в переговорах с представителями сектора экономики России о продаже технической конопли.

Его задержали во время обысков в НАБУ 21 июля. Суд постановил, что Магомедрасулов останется под стражей без права внесения залога. Защита заявляет, что постановление незаконно, и будет подавать апелляцию.

По данным, опубликованным в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ), Магомедрасулов координировал деятельность НАБУ в прифронтовых регионах - в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спецслужба утверждает, что он помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По данным следствия, отец задержанного якобы имеет российское гражданство, а детектив не указал этот факт при оформлении допуска к гостайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности о запланированных следственных действиях. В пресс-службе уточнили, что в данный момент "решается вопрос" о предъявлении Магомедрасулову обвинений по статье о пособничестве РФ.

21 июля СБУ на фоне обострения конфликта между Владимиром Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах. В НАБУ указали, что обыски проводятся без санкции суда, в отношении Магомедрасулова применили силу, хотя он не оказывал сопротивления. СБУ пришла с проверкой и в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры.